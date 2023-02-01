Скидка снизится: Названы последствия запрета экспорта российской нефти по потолку цен
В январе Россия уже вышла на тот объем экспорта, который был до введения потолка цен на нефть странами ЕС и G7, отметил в эфире НСН аналитик Игорь Юшков.
Запрет на поставки нефти недружественным странам, которые установили ценовой потолок, не ударит по России: скидка на отечественную нефть скоро будет снижаться, а за подорожание «черного золота» в итоге все равно будет платить конечный потребитель, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.
Так, с 1 февраля в России вступил в силу запрет на поставки нефти недружественным странам, которые установили ценовой потолок. Согласно документу, поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются иностранным гражданам и компаниям на всех этапах поставки, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Игорь Юшков отметил, что Россия уже полностью перешла на азиатские рынки.
«Россия выбрала наиболее мягкий и экономически целесообразный путь. Таким образом мы гарантируем, что мы не собираемся соблюдать этот потолок цены и требуем от компаний, чтобы те использовали только рыночное ценообразование. С 5 декабря мы окончательно перешли на азиатские рынки. Всё, что мы отправляли в Европу, теперь отправляем в Индию, Китай, Юго-Восточную Азию, Турцию. В январе мы уже вышли на объем экспорта, который был до 5 декабря. Сейчас увеличилась скидка на нашу нефть, но, опять же, по опыту 2022 года она постепенно снижалась. Сейчас в течение полугода скидка тоже будет снижаться. Рынки перестроились, раньше они были выстроены с точки зрения экономики, а теперь – с точки зрения политики. Как минимум оттого, что приходится очень далеко везти нефть всем, в итоге цена нефти подрастает и за все это платит конечный потребитель», - сказал Юшков.
Он рассказал, что Россия при поставках нефти использует только те танкеры, которые не обращают внимание на потолок цены. Также Юшков подчеркнул, что Россия продолжает поставлять некоторым европейским странам нефть по трубопроводу «Дружба».
«Теперь мы используем только те танкеры, которые нам лояльны и не обращают внимание на потолок цены. Покупать российскую нефть можно по любым ценам, а перевозить ее запрещено, если она выше 60 долларов за баррель. Мы создали свой флот лояльных себе танкеров. И потолок цены, и эмбарго распространяется только на танкерные перевозки, мы продолжаем поставлять некоторым странам Европы нефть по трубопроводу «Дружба». Эти поставки было бы странно запрещать, мы таким образом зарабатываем», - резюмировал Юшков.
Ранее, 5 декабря прошлого года, станы Евросоюза, G7 и Австралия ввели потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. Мера вошла в восьмой пакет антироссийских санкций ЕС. Вместе с ней в силу вступило европейское эмбарго на транспортировку нефти морским путем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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