Ответные меры: Россия ограничила поставки нефти за границу

Соответствующий указ главы государства от 27 декабря 2022 года вступает в силу 1 февраля. В документе говорится о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере. Запрещается поставлять российскую нефть и нефтепродукты иностранным компаниям и гражданам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Данная мера будет применяться на всех этапах поставок вплоть до конечного покупателя.

При этом президент может принять специальное решение насчет поставок нефти и нефтепродуктов, в отношении которых этим указом ввели ограничения.

Россия ничего не потеряет, если немецкие компании перестанут закупать отечественный СПГ, так как Германия никогда не была его крупным потребителем из-за долгого отсутствия терминалов по приему такого газа, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН.

