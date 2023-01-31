Правительство РФ опубликовало разъяснения к указу об ответе на «нефтяной потолок»
Кабмин России утвердил порядок исполнения указа главы государства Владимира Путина об ответе на нефтяной потолок цен, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на соответствующее постановление.
До 1 марта Министерство энергетики и Министерство финансов РФ утвердят порядок мониторинга цен на сырье. При этом Минэнерго направит в таможенную службу перечень документов США и других стран и организаций, которые вводят потолок цен на морские перевозки и оказание услуг, связанных с реализацией российских товаров.
Документ предусматривает, что физические и юридические лица в контрактах не должны допускать применение подобного механизма по ограничению цен. В случае его выявления информация об этом будет направляться в таможенные органы, после чего будут приняты меры по устранению нарушения указа президента.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не провела консультации с ОПЕК+ по поводу ответа на введение потолка цен на нефть. В основном велись внутрироссийские консультации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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