Правительство РФ опубликовало разъяснения к указу об ответе на «нефтяной потолок»

Кабмин России утвердил порядок исполнения указа главы государства Владимира Путина об ответе на нефтяной потолок цен, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на соответствующее постановление.

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До 1 марта Министерство энергетики и Министерство финансов РФ утвердят порядок мониторинга цен на сырье. При этом Минэнерго направит в таможенную службу перечень документов США и других стран и организаций, которые вводят потолок цен на морские перевозки и оказание услуг, связанных с реализацией российских товаров.

Документ предусматривает, что физические и юридические лица в контрактах не должны допускать применение подобного механизма по ограничению цен. В случае его выявления информация об этом будет направляться в таможенные органы, после чего будут приняты меры по устранению нарушения указа президента.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не провела консультации с ОПЕК+ по поводу ответа на введение потолка цен на нефть. В основном велись внутрироссийские консультации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Цена На Нефть
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