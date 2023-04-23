Закат эры доллара? Сроки «жизни» валюты США сокращаются

При расчетах за энергоресурсы Россия переходит на национальные валюты. Наиболее востребованы при этом юань и рубль. В перспективе Москва планирует отказаться от евро и доллара. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Фрагмент интервью выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале в субботу, 22 апреля.

Угрозу для доллара и евро будет представлять уход из этих активов других стран, в первую очередь Китая, экономика которого, по разным оценкам, является первой в мире, отметил член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин.

«Роль России ограничена на мировом валютном рынке. По разным показателям, это не более 1-2%. Есть последствия, связанные с самим сигналом всему миру в связи санкциями, введенными в отношении России. Это как раз то, что имел в виду наш президент. Многие страны могут оказаться под риском в том случае, если в отношении них будут введены санкции. Соответственно, активы, номинированные в ведущих мировых валютах – долларах и евро – находятся под риском. В первую очередь, это очень серьезный сигнал для Китая, который является по разным показателям второй, а может быть даже и первой экономикой в мире. Угроза для позиции доллар-евро скорее со стороны не столько России, сколько со стороны возможного ухода из этих активов других стран, в первую очередь Китая», - сказал Головнин Telegram-каналу «Радиоточка НСН».