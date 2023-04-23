Закат эры доллара? Сроки «жизни» валюты США сокращаются
Дедоллоризация стала экономическим трендом. Эксперты подтверждают переход на национальные валюты и спорят о сроках отказа в России от валюты США
Через пять лет наступит конец доминирования доллара, сообщил в Telegram российский бизнесмен Олег Дерипаска. По его словам, в конце десятилетия мир будет более сбалансирован. Миллиардер предсказал также к этому времени, что расчеты станут диверсифицированными, а крипто-цифровые валюты будут совместимы.
При расчетах за энергоресурсы Россия переходит на национальные валюты. Наиболее востребованы при этом юань и рубль. В перспективе Москва планирует отказаться от евро и доллара. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Фрагмент интервью выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале в субботу, 22 апреля.
Угрозу для доллара и евро будет представлять уход из этих активов других стран, в первую очередь Китая, экономика которого, по разным оценкам, является первой в мире, отметил член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин.
«Роль России ограничена на мировом валютном рынке. По разным показателям, это не более 1-2%. Есть последствия, связанные с самим сигналом всему миру в связи санкциями, введенными в отношении России. Это как раз то, что имел в виду наш президент. Многие страны могут оказаться под риском в том случае, если в отношении них будут введены санкции. Соответственно, активы, номинированные в ведущих мировых валютах – долларах и евро – находятся под риском. В первую очередь, это очень серьезный сигнал для Китая, который является по разным показателям второй, а может быть даже и первой экономикой в мире. Угроза для позиции доллар-евро скорее со стороны не столько России, сколько со стороны возможного ухода из этих активов других стран, в первую очередь Китая», - сказал Головнин Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил о наличии у Китая триллиона долларов в резервах, а также отметил, что Пекин очень осторожно расстается с американской валютой, и, вопреки разговорам, продолжает торговать с США в американской национальной валюте.
«Китай не отказался от своего триллиона резервов, которые накуплены в долларах. Он сокращает эту долю очень медленно, чтобы их не обесценить. Во внешней торговле – да. Китай старается торговать в юанях с кем это возможно, но с Америкой он торгует не в юанях. […] Россия не была готова отказаться от доллара, и до сих пор не готова это сделать. Когда вас откуда-то выкидывают пинком под зад, не нужно говорить, что вы сами ушли. Немножко неприлично», - сказал Делягин.
Рано или поздно доминированию американской национальной валюты придет конец, так как процесс дедолларизации уже запущен, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заместителя главы МИД России Александра Панкина.
По его словам, процесс избавления от доллара уже начался, и он является трендом. Дипломат указал, что в настоящее время многие страны становятся крепче, и, соответственно, к их валютам больше доверия.
Заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал страны и регионы, готовые к отказу от расчета в долларах.
«Некоторые страны Латинской Америки, и, в частности, об этом заявила Бразилия, некоторые части Юго-восточной Азии. Тот же Китай уже отказался от доллара. Это те страны, которые точно так же отказываются от доллара, как Россия и Белоруссия», - сказал Калашников.
По его мнению, доллар также теряет значимость из-за новых возможностей в сфере экономики, криптовалюта меняет систему мировых финансовых отношений.
«Бреттон-Вудская система терпит крах, потому что меняется характер экономики, переход от вещественной к информационной. Появляются возможности, которые раньше и не снились. Еще лет пять назад Федеральная резервная система объединила пять международных банков для производства своей криптовалюты, то есть, ФРС готовится к переходу на крипту. Неоднозначное законодательство по этому вопросу не остановит это движение. Понятно, что криптовалюта изменит всю систему финансовых отношений. Поэтому да, доллар умрет, но не завтра», - подчеркнул эксперт.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что процесс дедолларизации неизбежен, сообщает пресс-служба Кремля. На совещании по экономическим вопросам он отметил, что приоритетом является сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости, несмотря на споры о подушке безопасности.
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