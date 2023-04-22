Юань перспективный. Россия переходит на расчеты в нацвалютах

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что до для качественной дедолларизации России и Китаю предстоит проделать большой путь, на сегодняшний день страны имеют несколько проблем, по которым отказаться от американской валюты проблематично.

«О дедолларизации можно говорить не тогда, когда доля доллара в расчетах снизится до какого-то уровня, а когда мы перестанем котировать значимые для нас товары в долларах. [...] Сегодня мы можем продавать сырье за монгольские тугрики, мы можем покупать необходимые нам товары с высокой добавленной стоимостью вплоть до израильского шекеля, но все цены все равно пересчитываются в долларах. В Китае работает Шанхайская биржа, которая котирует нефть в юанях, но в реальности пока все пересчитывается в долларах. Поэтому до качественной дедолларизации пока еще далеко», - сказал Делягин.