Юань перспективный. Россия переходит на расчеты в нацвалютах
Как долго и почему Россия не сможет отказаться от доллара, объяснили экономисты.
При расчетах за энергоресурсы Россия переходит на национальные валюты. Наиболее востребованы при этом юань и рубль. В перспективе Москва планирует отказаться от евро и доллара. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Фрагмент интервью выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале в субботу, 22 апреля.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что до для качественной дедолларизации России и Китаю предстоит проделать большой путь, на сегодняшний день страны имеют несколько проблем, по которым отказаться от американской валюты проблематично.
«О дедолларизации можно говорить не тогда, когда доля доллара в расчетах снизится до какого-то уровня, а когда мы перестанем котировать значимые для нас товары в долларах. [...] Сегодня мы можем продавать сырье за монгольские тугрики, мы можем покупать необходимые нам товары с высокой добавленной стоимостью вплоть до израильского шекеля, но все цены все равно пересчитываются в долларах. В Китае работает Шанхайская биржа, которая котирует нефть в юанях, но в реальности пока все пересчитывается в долларах. Поэтому до качественной дедолларизации пока еще далеко», - сказал Делягин.
Экономист, экс-министр финансов РФ Михаил Задорнов считает, что около десяти лет может потребоваться для широкого перехода на региональные валюты в мировой торговле. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
По словам бывшего главы Минфина, постепенное развитие расчетов в национальных валютах продолжается, наиболее активно этот процесс идет на постсоветском пространстве.
«С глобальной точки зрения он будет достаточно долгим. Результаты такого изменения мы увидим на горизонте десяти лет, если рассуждать серьезно», — указал Задорнов.
Более оптимистичным выглядит прогноз экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По мнению эксперта, уже через пять лет основной валютой будет юань, а не доллар. Разуваев считает, что США никак не могут остановить этот процесс.
«Через пять лет юань будет основной валютой, а не доллар. Заморозив наши резервы, они (США, прим. НСН) подорвали доверие. Китай никому не выносит мозг. Главным в долларе всегда было то, что он надежный, теперь доллар нельзя считать надежным», - заявил он.
Рано или поздно доминированию американской национальной валюты придет конец, так как процесс дедолларизации уже запущен, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заместителя главы МИД России Александра Панкина. По его словам, процесс избавления от доллара уже начался, и он является трендом.
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