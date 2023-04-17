В США допустили подрыв гегемонии доллара из-за санкций против РФ

«Когда мы применяем финансовые санкции, которые связаны с ролью доллара, существует риск, что со временем его гегемония будет подорвана», - сказала она.

Йеллен назвала доллар эффективным инструментом. США используют его разумно, считает министр.

Она обратила внимание на попытки России и Китая создать альтернативу американской валюте. По ее мнению, Москве и Пекину будет крайне трудно достичь приемлемого результата.

В США на фоне банковского кризиса произошел самый масштабный отток средств с депозитов. Менее чем за месяц американцы вывели со счетов $449 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».

