В США допустили подрыв гегемонии доллара из-за санкций против РФ
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила об угрозе господству доллара из-за санкций против России. Слова главы ведомства приводит здание Business Insider.
«Когда мы применяем финансовые санкции, которые связаны с ролью доллара, существует риск, что со временем его гегемония будет подорвана», - сказала она.
Йеллен назвала доллар эффективным инструментом. США используют его разумно, считает министр.
Она обратила внимание на попытки России и Китая создать альтернативу американской валюте. По ее мнению, Москве и Пекину будет крайне трудно достичь приемлемого результата.
В США на фоне банковского кризиса произошел самый масштабный отток средств с депозитов. Менее чем за месяц американцы вывели со счетов $449 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru