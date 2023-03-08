Отказ от доллара. Сказка или скорое будущее?
Нефтяные сделки между Россией и Индией подрывают многолетнее господство доллара в международной торговле сырьем. Об этом пишет Reuters.
Индия стала основным рынком сбыта нефти для РФ после отказа Европы от поставок российского сырья морским путем. Большинство сделок между Москвой и Нью-Дели заключается в том числе в дирхамах и рублях. Отмечается, что платежи в индийской валюте могут осложнить западные санкции в отношении проводившего часть недолларовых платежей за нефть «МТС-банка».
Отказ от евро и доллара как мировых резервных валют, подорожание нефти и газа, перенос крупнейших фондовых площадок и финансовой активности в Азию возможны в 2023 году, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом ранее политик написал в своем Telegram-канале.
Кроме того, политик предсказал возможное «крушение Бреттон-Вудской финансовой системы», включая крах Международного валютного фонда и Всемирного банка. Также Медведев считает вероятным отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют, «возвращение золотого стандарта» и переход к «активному использованию цифровых фиатных валют».
Президент Владимир Путин в 2022 году на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии также заявил, что Россия выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы. По мнению президента, важно, чтобы первоочередным шагом было более активное использование национальных валют во взаимных расчетах.
Экономист Денис Ракша заявил НСН, что подобные заявления должны быть жестко привязаны к контексту, обстоятельствам, в которых оно делается, и аудитории, на которую оно рассчитано.
«В данном случае фраза Путина смотрится абсолютно органично, поскольку сейчас наметилась концепция формирования экономических макрорегионов. Согласно ей, мировая финансовая система, экономическая система или система разделения труда будет разваливаться, на ее обломках будут формироваться экономические и валютные макрорегионы, одним из которых станет Азия. Следовательно, на смену действующей системе должны прийти другие инструменты, в частности, место доллара должны занять региональные валюты, расчеты в двухсторонних или национальных валютах и так далее», — сказал экономист.
Угрозу для доллара и евро будет представлять уход из этих активов других стран, в первую очередь Китая, экономика которого, по разным оценкам, является первой в мире, отметил член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин в беседе с НСН.
«Роль России ограничена на мировом валютном рынке. По разным показателям, это не более 1-2%. Есть последствия, связанные с самим сигналом всему миру в связи санкциями, введенными в отношении России. Это как раз то, что имел в виду наш президент. Многие страны могут оказаться под риском в том случае, если в отношении них будут введены санкции. Соответственно, активы, номинированные в ведущих мировых валютах – долларах и евро – находятся под риском. В первую очередь, это очень серьезный сигнал для Китая, который является по разным показателям второй, а может быть даже и первой экономикой в мире. Угроза для позиции доллар-евро скорее со стороны не столько России, сколько со стороны возможного ухода из этих активов других стран, в первую очередь Китая», - сказал Головнин.
На фоне происходящего в экономике государство стимулирует к тому, чтобы в России спрос на золото увеличивался. Например, в стране отменили НДС при покупке этого металла. Однако вряд ли этот инструмент заменит другие - ни с точки зрения тех, кто в него инвестирует, ни с точки зрения мультипликатора для стимулирования экономического роста. Главным правилом инвестора остается диверсификация разных инструментов и разных классов активов в своем портфеле, считает инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин.
«Золото - не универсальный инструмент, есть и получше способы вложений. Гораздо больше подходят суверенные еврооблигации в долларах, которые торгуются на Московской бирже. Там рисков поменьше, прямой риск – дефолт РФ. И они очень хорошо защищены от санкций, потому что Минфин выплачивает по этим облигациям купоны в рублях, но по курсу Центробанка. Главное правило инвестора – диверсифицировать – иметь как можно больше разных инструментов в портфеле и разных классов активов. Их должно быть больше десяти штук, золото – один из компонентов актива», - пояснил Нигматуллин НСН.
Ранее сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что отказ Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара приведет к катастрофическим событиям в США. По его словам, многие страны выражают желание использовать нацвалюты для международной торговли, чтобы не зависеть от возможных угроз со стороны США. Алексей Портанский считает, что ни одна страна не откажется от расчетов в долларах.
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