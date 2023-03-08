Отказ от доллара. Сказка или скорое будущее?

Индия стала основным рынком сбыта нефти для РФ после отказа Европы от поставок российского сырья морским путем. Большинство сделок между Москвой и Нью-Дели заключается в том числе в дирхамах и рублях. Отмечается, что платежи в индийской валюте могут осложнить западные санкции в отношении проводившего часть недолларовых платежей за нефть «МТС-банка».



Отказ от евро и доллара как мировых резервных валют, подорожание нефти и газа, перенос крупнейших фондовых площадок и финансовой активности в Азию возможны в 2023 году, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом ранее политик написал в своем Telegram-канале.



Кроме того, политик предсказал возможное «крушение Бреттон-Вудской финансовой системы», включая крах Международного валютного фонда и Всемирного банка. Также Медведев считает вероятным отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют, «возвращение золотого стандарта» и переход к «активному использованию цифровых фиатных валют».



Президент Владимир Путин в 2022 году на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии также заявил, что Россия выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы. По мнению президента, важно, чтобы первоочередным шагом было более активное использование национальных валют во взаимных расчетах.