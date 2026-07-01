Газманов не собирается завершать творческую карьеру и после 80 лет
Народный артист России Олег Газманов не планирует завершать творческую карьеру и после 80 лет. Об этом исполнитель заявил в интервью РИА Новости, отметив желание выступать на сцене до тех пор, пока это приносит удовольствие ему и зрителям.
Газманов обратил внимание на то, что многие артисты на отечественной и зарубежной эстраде продолжают активно работать в преклонном возрасте. Он подчеркнул, что его коллектив собирает полные залы на сольных концертах, а не ограничивается выступлениями на городских праздниках, что служит главным подтверждением востребованности.
«Постараюсь и дальше работать... Зачем Бога ограничивать?», – отметил Газманов.
По признанию певца, при достижении 70 лет у него возникали мысли об уходе из профессии. Он чувствовал, что слишком задолжал близким из-за постоянных гастролей и нехватки времени, которое можно было бы посвятить супруге и детям. Однако вынужденная пауза во время пандемии помогла ему изменить это решение.
Олег Газманов 22 июля отметит свой 75-летний юбилей, а в минувший понедельник президент Владимир Путин наградил артиста орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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