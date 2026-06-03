Песков рассказал, чему будет посвящено выступление Путина на ПМЭФ-2026
Президент РФ Владимир Путин готовится к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) и работает над своим выступлением. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, главная часть выступления главы государства на пленарном заседании форума будет посвящена «экономическим вопросам и проблемам» как в России, так и на международном уровне.
«Но, конечно, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание», - заключил представитель Кремля.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что пленарное заседание, на котором выступит Путин, станет центральным мероприятием ПМЭФ-2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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