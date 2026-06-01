Участие представителей Германии в Петербургском международном экономическом форуме можно расценивать как важный сигнал в плане сохранения перспектив дальнейшего сотрудничества между Россией и ФРГ. Об этом НСН заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер.

Бизнесмены из Германии впервые за несколько лет примут участие в ПМЭФ, сообщило DPA со ссылкой на главу правления российско-германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа. По его словам, ФРГ, как и другие крупные западные страны, намерена сохранить экономические связи с РФ и защитить свои активы в стране.

«Приезд немецких представителей на ПМЭФ сигнализирует, что экономические мосты не должны быть разрушены окончательно. Несмотря на санкции, в России по-прежнему остаётся значительное число немецких компаний – примерно 1600. Объём немецких активов в РФ оценивается в 100 с лишним миллиардов евро. Это показывает, что экономические связи между Германией и Россией не исчезли, даже если сегодня они находятся под сильным политическим давлением», - отметил собеседник НСН.