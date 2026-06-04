У российского автопрома практически нет альтернатив, но даже в такой ситуации новая Lada Niva Legend не должна быть дороже двух миллионов рублей, рассказал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН.

Производство обновленного Lada Niva Legend начнется 20 июля. Об этом журналистам рассказал в кулуарах ПМЭФ президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Похмелкин усомнился, что автомобиль заинтересует хоть кого-либо.