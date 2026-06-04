Россиянам назвали оптимальную цену для новой «Нивы»
Для конкуренции с китайскими аналогами необходимо быть дешевле, заявил НСН Виктор Похмелкин.
У российского автопрома практически нет альтернатив, но даже в такой ситуации новая Lada Niva Legend не должна быть дороже двух миллионов рублей, рассказал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН.
Производство обновленного Lada Niva Legend начнется 20 июля. Об этом журналистам рассказал в кулуарах ПМЭФ президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Похмелкин усомнился, что автомобиль заинтересует хоть кого-либо.
«Наверное, надо очень сильно нуждаться в автомобиле и совсем не иметь средств для того, чтобы ездить на продукции отечественного производства. В свое время, я был на “АвтоВАЗе” и спросил директора производства, ездит ли он на “Ладе”, а тот ответил, что да, на работу. Но потом сказал, что не на работу берет иномарку. Даже сами руководители на своих продуктов перемещаются только ради рекламной цели. Поэтому все нововведения не спасут ситуацию. Это не то, на чем большинство россиян хотели бы ездить. В сегодняшних условиях автомобиль навяжет конкуренцию, если будет стоить два миллиона рублей. Китайские схожие модели стоят выше трех миллионов, а больше конкурировать не с кем», — подчеркнул он.
В свою очередь Соколов заявил, что главная задача компании — не столько удивить, сколько соответствовать ожиданиям рынка и клиентов как ответственная, клиентоориентированная компания. Он добавил, что «АвтоВАЗ» рассчитывает расширять линейку производства и увеличивать продажи, а также расширять свой экспорт. Об этом он сообщил «Известиям».
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр объяснил НСН, чем россиян привлечет новая Volga.
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