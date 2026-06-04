Дугин: Россия должна стать страной робовладельцев

По его словам, страна должна рассчитывать на собственную армию роботов, которыми нужно «заселить» промышленность и города. Эксперт считает, что роботы возьмут на себя тяжёлую, опасную и рутинную работу. «Мы станем не рабовладельцами, а робовладельцами», — указал Дугин.

Философ отметил, что денежный вопрос в такой модели будет на втором плане. Главное — поставить цель и начать движение к технологическому суверенитету. При этом роботизация должна быть не просто бизнес-проектом, а частью образа будущей России. Дугин считает, что со временем роботы смогут работать не на производстве, но и участвовать в управлении городской средой.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала переживать не о пенсионном возрасте, а о роботизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

