Дугин: Россия должна стать страной робовладельцев
Россия будущего должна опираться не на мигрантов и дешёвый труд, сообищл Mash Money философ Александр Дугин.
По его словам, страна должна рассчитывать на собственную армию роботов, которыми нужно «заселить» промышленность и города. Эксперт считает, что роботы возьмут на себя тяжёлую, опасную и рутинную работу. «Мы станем не рабовладельцами, а робовладельцами», — указал Дугин.
Философ отметил, что денежный вопрос в такой модели будет на втором плане. Главное — поставить цель и начать движение к технологическому суверенитету. При этом роботизация должна быть не просто бизнес-проектом, а частью образа будущей России. Дугин считает, что со временем роботы смогут работать не на производстве, но и участвовать в управлении городской средой.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала переживать не о пенсионном возрасте, а о роботизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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