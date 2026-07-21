В Электростали полностью ликвидировали пожар на складе Wildberries
Пожар на логистическом складе маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали, возникший в результате субботней атаки ВСУ, полностью ликвидирован вечером 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на Главное управление МЧС по Московской области.
В настоящее время специалисты маркетплейса приступили к комплексной оценке нанесенного ущерба и анализу текущего состояния инфраструктуры объекта.
Для сотрудников логистического комплекса и их родственников продолжает работать горячая линия в круглосуточном режиме. Представители компании заверили, что вся необходимая поддержка и консультации предоставляются в полном объеме.
Глава Московской области Андрей Воробьев сообщил о падении беспилотного аппарата на территорию склада в субботу, 18 июля. По словам губернатора , число пострадавших превысило 60 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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