В Электростали полностью ликвидировали пожар на складе Wildberries

Пожар на логистическом складе маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали, возникший в результате субботней атаки ВСУ, полностью ликвидирован вечером 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на Главное управление МЧС по Московской области.

В настоящее время специалисты маркетплейса приступили к комплексной оценке нанесенного ущерба и анализу текущего состояния инфраструктуры объекта.

В Wildberries объявили о мерах поддержки продавцов, пострадавших от атак ВСУ

Для сотрудников логистического комплекса и их родственников продолжает работать горячая линия в круглосуточном режиме. Представители компании заверили, что вся необходимая поддержка и консультации предоставляются в полном объеме.

Глава Московской области Андрей Воробьев сообщил о падении беспилотного аппарата на территорию склада в субботу, 18 июля. По словам губернатора , число пострадавших превысило 60 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:ПодмосковьеБеспилотникиПожармаркетплейс

Горячие новости

Все новости

партнеры