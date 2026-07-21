Разрыв в зарплатах между регионами РФ достиг рекордных 203 тысяч рублей
Разрыв в уровне доходов между регионами России достиг рекордных 203 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. За расчет эксперты взяли последние официальные данные,, подведенные по состоянию за апрель 2026 года, когда средняя заработная плата по стране составила чуть более 109 тысяч рублей.
Средняя зарплата увеличилась за год почти на 12%. При этом темпы роста существенно различались. На Чукотке, где зафиксирован самый высокий уровень доходов, зарплата выросла на 12,3% и достигла 251 тысячи рублей. В Ингушетии, занявшей последнюю строчку рейтинга, рост составил 16%, но сумма достигла лишь 47,6 тысячи рублей.
Из-за слишком низкой базы формально более высокий рост в Ингушетии не позволил сократить разницу. Напротив, разрыв доходов между субъектами подскочил на 11% по сравнению с прошлым годом. При одинаковом росте на 10% жители Чукотки получат прибавку около 25 тысяч рублей, тогда как в Ингушетии сумма составит менее 5 тысяч рублей.
Ключевым фактором подобной диспропорции выступает структурное различие региональных экономик. Субъекты северных и дальневосточных территорий обладают значительным преимуществом благодаря концентрации высокорентабельных добывающих производств, таких как нефтегазовая отрасль и разработка месторождений золота и угля.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с НСН сообщил, что россиянам зачастую не хватает небольших сумм до зарплаты, поэтому они обращаются в МФО.
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