СМИ: Обвиняемый во взрывах на «Северных потоках» признался в работе на СБУ

Обвиняемый по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года украинец Сергей Кузнецов признался в телефонной беседе с супругой в работе на Службу безопасности Украины (СБУ) и службе в украинской армии во время диверсии. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv со ссылкой на обвинительное заключение Генеральной прокуратуры Германии, которое изучил журнал Stern.

Этот разговор был прослушан правоохранительными органами в период нахождения фигуранта под стражей на территории Италии. Согласно данным издания, в ходе бесед мужчина также выражал чувство покинутости со стороны своего государства и президента. Помимо этого он пытался установить контакт с неким Романом, которого называл своим непосредственным командиром, сообщает РБК.

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Следователи предполагают, что под этим именем мог скрываться бывший сотрудник украинских спецслужб Роман Червинский. Ранее после задержания Кузнецова этот человек заявлял, что подозреваемый в момент подрыва магистралей находился именно под его командованием.

Генпрокуратура Германии 1 мюля предъявила Кузнецову обвинения в подрыве «Северных потоков», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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