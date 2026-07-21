СМИ: Обвиняемый во взрывах на «Северных потоках» признался в работе на СБУ
Обвиняемый по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года украинец Сергей Кузнецов признался в телефонной беседе с супругой в работе на Службу безопасности Украины (СБУ) и службе в украинской армии во время диверсии. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv со ссылкой на обвинительное заключение Генеральной прокуратуры Германии, которое изучил журнал Stern.
Этот разговор был прослушан правоохранительными органами в период нахождения фигуранта под стражей на территории Италии. Согласно данным издания, в ходе бесед мужчина также выражал чувство покинутости со стороны своего государства и президента. Помимо этого он пытался установить контакт с неким Романом, которого называл своим непосредственным командиром, сообщает РБК.
Следователи предполагают, что под этим именем мог скрываться бывший сотрудник украинских спецслужб Роман Червинский. Ранее после задержания Кузнецова этот человек заявлял, что подозреваемый в момент подрыва магистралей находился именно под его командованием.
Генпрокуратура Германии 1 мюля предъявила Кузнецову обвинения в подрыве «Северных потоков», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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