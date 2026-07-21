Зеленский назначил Драпатого главкомом ВСУ и предложил Федорову новый пост
Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующего Объединенными силами украинской армии Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами страны (ВСУ) вместо Александра Сырского. Об этом он заявил в видеообращении вечером 21 июля.
Глава государства также анонсировал полное обновление состава Генерального штаба украинских войск и поблагодарил Сырского за проделанную работу.
Параллельно с этим Зеленский сообщил о встрече с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым, чья недавняя отставка спровоцировала митинги в его поддержку. Украинский лидер предложил ему занять позицию во власти для объединения и развития технологической составляющей государства.
Точная новая должность Федорова пока не раскрывается. В своем обращении Зеленский также не уточнил, принял ли Федоров данное предложение.
Ране в украинском парламенте заявили об отстранении главкома ВСУ Сырского от должности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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