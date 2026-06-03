«Сейчас стоимость разработки мессенджеров резко упала, это не так сложно. Я бы сделал по идеологии как «Макс», нагрузить в этот мессенджер все коммуникации Wildberries. Не факт, что этим будут пользоваться, но факт, что будет очень пиарно. Я не думаю, что это очень осмысленная история, я думаю, что это красивая маркетинговая история. У «Макса» есть интеграция с «Госуслугами» и государством. Если у Wildberries это будет, будет конкуренция, если нет – они играют в разных нишах. Потенциала занять нишу условного «Макса» нет. Этот мессенджер вряд ли будет иметь функциональный спрос, он будет иметь спрос, например, если компания даст скидку условно 1% покупателям. На практике это очень сложно и не так нужно», - рассказал он.

В Кремле не считают, что блокировки мессенджеров и ограничения интернета являются путём в прошлое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сложившаяся ситуация «диктуют необходимость принятия определённых мер» с целью обеспечения безопасности.

