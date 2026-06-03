Глава ЦБ Набиуллина пропала из списка спикеров ПМЭФ

По информации собеседника издания, близкого к одной из государственных корпораций, отсутствие главы ЦБ в программе ПМЭФ связано с кончиной ее советника Алексея Можина. Набиуллина примет участие в церемонии прощания с ним.

Ранее стало известно, что советник главы Центробанка РФ и бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин умер 3 июня в возрасте 69 лет, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

