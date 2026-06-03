Глава ЦБ Набиуллина пропала из списка спикеров ПМЭФ
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина исключена из перечня спикеров Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Северной столице с третьего по шестое июня, сообщают «Ведомости».
В обновленной программе мероприятия ее фамилия больше не значится среди участников дискуссии, посвященной поиску путей возвращения к устойчивому экономическому росту в условиях глобальной неопределенности.
По информации собеседника издания, близкого к одной из государственных корпораций, отсутствие главы ЦБ в программе ПМЭФ связано с кончиной ее советника Алексея Можина. Набиуллина примет участие в церемонии прощания с ним.
Ранее стало известно, что советник главы Центробанка РФ и бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин умер 3 июня в возрасте 69 лет, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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