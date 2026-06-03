СМИ: На ПМЭФ-2026 могут заключить сделки на 6,5 трлн рублей

Большинство контрактов ожидается в сферах инфраструктуры, энергетики и искусственного интеллекта. Это сопоставимо с прошлогодними цифрами. Развитие бизнеса на фоне высоких ставок и экономической неопределенности станет основной темой форума. Также на повестке дня вопросы международного энергетического сотрудничества в связи с закрытием Ормузского пролива и развитие человеческого капитала в эпоху искусственного интеллекта.

Международная повестка сместилась в сторону БРИКС и стран Азии, Ближнего Востока и Африки, ключевые партнеры — Китай, Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия, страны Евразийского экономического союза. При этом западный трек по-прежнему будет минимальным.

ПМЭФ в 2026 году состоится в 29-й раз. Он пройдет с 3 по 6 июня в «Экспофоруме». Почетным гостем форума станет Саудовская Аравия.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что участие в Петербургском международном экономическом форуме в текущем году примут около 20 тысяч человек из более чем 100 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

