СМИ: На ПМЭФ-2026 могут заключить сделки на 6,5 трлн рублей
Сумма сделок, заключенных в 2026 году на Петербургском международном экономическом форуме, составит 6,4–6,5 трлн рублей, сообщают «Известия».
Большинство контрактов ожидается в сферах инфраструктуры, энергетики и искусственного интеллекта. Это сопоставимо с прошлогодними цифрами. Развитие бизнеса на фоне высоких ставок и экономической неопределенности станет основной темой форума. Также на повестке дня вопросы международного энергетического сотрудничества в связи с закрытием Ормузского пролива и развитие человеческого капитала в эпоху искусственного интеллекта.
Международная повестка сместилась в сторону БРИКС и стран Азии, Ближнего Востока и Африки, ключевые партнеры — Китай, Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия, страны Евразийского экономического союза. При этом западный трек по-прежнему будет минимальным.
ПМЭФ в 2026 году состоится в 29-й раз. Он пройдет с 3 по 6 июня в «Экспофоруме». Почетным гостем форума станет Саудовская Аравия.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что участие в Петербургском международном экономическом форуме в текущем году примут около 20 тысяч человек из более чем 100 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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