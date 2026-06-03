«Какое новшество!»: Африканцы восхитились российской «Нивой» на ПМЭФ

Гости из Африки восхитились легендарным российским автомобилем «Нива» на экспозиции «АвтоВАЗа» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает «Лента.ру».

Юбилейная экспозиция открылась 3 июня. Одной из первых у стенда появилась делегация из 10-15 африканцев. Гости осмотрели образцы авто, в том числе один из первых ВАЗ-2101 1970 года выпуска, новый кроссовер Lada Azimut, гоночные модели Lada Iskra Cup и Lada Vesta TCR.

Посетителей особенно заинтересовал внедорожник Lada Niva Legend с техническими и эргономическими улучшениями. Гости долго рассматривали модернизированную машину, устроили фотосессию на ее фоне. Один из посетителей оценил внедорожник, громко заявив на английском: «What an innovation!» («Какое новшество!»).

Ранее авто Lada Niva Travel назвали самым популярным внедорожником в России, за год было реализовано 50,2 тысячи таких машин.

