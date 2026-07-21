Минцифры представило доктрину по борьбе с киберпреступностью
Министерство цифрового развития совместно с другими ведомствами подготовило проект доктрины по противодействию киберпреступности, который охватывает период с 2027 по 2035 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.
Реализация инициативы разделена на три последовательных этапа. На первой стадии в 2027 и 2028 годах запланировано проведение организационно-подготовительных мероприятий. Второй этап, рассчитанный на 2029 и 2030 годы, будет посвящен созданию технологических и организационных основ для выполнения поставленных задач.
Заключительная третья фаза продлится с 2031 по 2035 год. В этот период предполагается активное развитие уже созданных защитных механизмов, а также формирование конкретных предложений по их дальнейшему совершенствованию в рамках общей системы противодействия цифровым угрозам.
Авторы документа также указывают на наличие пробелов в текущей нормативно-правовой базе, которые требуют дополнительной проработки. В частности, в законодательстве пока не закреплен механизм так называемого обратного взыскания, позволяющий возвращать гражданам средства, похищенные злоумышленниками.
В разговоре с НСН бывший финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев рассказал, почему новые запреты для подростков не защитят их от мошенников.
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