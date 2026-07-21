В Госдуме призвали не винить Китай в росте продаж вейпов
Спрос на электронные устройства увеличился, а соответственно и предложение, заявил НСН Сергей Леонов.
Продажа и поставки вейпов в Россию легальны, поэтому нет ничего удивительного, что Китай удовлетворяет взрывной спрос, рассказал НСН глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Китай в 1,5 раза нарастил поставки вейпов в Россию — на фоне обсуждаемого ужесточения продаж курилок. В первом полугодии 2026-го в Россию привезли устройств на $57,5 миллионов, или около 4,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила «База». Леонов призвал дождаться официального запрета, а потом оценивать продажи.
«По закону их не запрещено поставлять в нашу страну. Есть спрос, есть и предложение. Если он большой, то импорт растет. Динамика изменится с учетом принятых законов, которых Госдума в том числе и добивалась, тогда, когда большинство регионов Российской Федерации ограничат продажу вейпов на своих территориях. В таком случае импорт из Китая будет резко снижен. Эта отрасль будет регулироваться отдельно от другой никотинсодержащей продукции. Если эксперимент будет успешным, то это один из этапов движения к запрету вейпов в нашей стране. Угрозы для здоровья подростков никак не связаны с тем, откуда идет импорт, а только с употреблением», — уточнил он.
В свою очередь, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный уточнил НСН, почему этот запрет до сих пор не вступил в силу.
«На самом деле позиции тут однозначные. Законопроекты лежат о запрете. Но сегодня позиция правительства, увы, неопределенная. В этих условиях, естественно, рынок растет, и до этого. К сожалению, пока бизнес развивается точно так же, как он развивался раньше, охватывая молодежь, подростков, что вызывает наибольшее опасение. А Китай — это основной поставщик “одноразок”», — отметил он.
Ранее Куринный в эфире НСН назвал бесполезным запрет вейпов на уровне регионов.
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