СМИ: В Раде заявили об отстранении главкома ВСУ Сырского от должности
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский покидает свой пост. Такую информацию распространили бывший советник экс-министра обороны Сергей Стерненко и народный депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в своих соцсетях.
Официальная позиция президента Украины Владимира Зеленского по данному кадровому вопросу будет озвучена в ближайшее время. Об этом заявил советник главы государства по коммуникациям Дмитрий Литвин, сообщает ТАСС.
Ранее Владимир Зеленский принял решение о замене Михаила Федорова на должности министра обороны Украины. На фоне этих перестановок в Киеве и ряде других городов начались массовые акции, где митингующие выступают как в поддержку уволенного министра, так и с требованиями отставки Сырского, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: В Раде заявили об отстранении главкома ВСУ Сырского от должности
- СМИ: Обвиняемый во взрывах на «Северных потоках» признался в работе на СБУ
- Стоматолог перечислил летние привычки разрушающие зубную эмаль
- В Госдуме призвали не винить Китай в росте продаж вейпов
- В Электростали полностью ликвидировали пожар на складе Wildberries
- В Госдуме предупредили Азербайджан о рисках сближения с Европой
- Врач предупредила россиян об опасности переносить болезни на ногах
- В Германии опровергли сообщения о подготовке ядерного оружия
- Роспотребнадзор запросил у Турции данные о вспышке вируса Коксаки
- Системы ПВО сбили 123 украинских БПЛА в восьми регионах России