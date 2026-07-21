СМИ: В Раде заявили об отстранении главкома ВСУ Сырского от должности

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский покидает свой пост. Такую информацию распространили бывший советник экс-министра обороны Сергей Стерненко и народный депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в своих соцсетях.

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Официальная позиция президента Украины Владимира Зеленского по данному кадровому вопросу будет озвучена в ближайшее время. Об этом заявил советник главы государства по коммуникациям Дмитрий Литвин, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Зеленский принял решение о замене Михаила Федорова на должности министра обороны Украины. На фоне этих перестановок в Киеве и ряде других городов начались массовые акции, где митингующие выступают как в поддержку уволенного министра, так и с требованиями отставки Сырского, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Верховная РадаВСУУкраина

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