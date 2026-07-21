Криминалист оценил шансы киллера Ореховской ОПГ на побег из плена ВСУ
Бригадир ореховской ОПГ Александр Шарапов, известный как организатор убийства киллера Саши Македонского, оказался в плену у ВСУ в зоне специальной военной операции. Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru оценил вероятность того, что россиянин сможет устроить дебош и совершить побег из плена.
Специалист подчеркнул, что условия содержания в украинском плену отличаются крайней жестокостью, а боевики регулярно применяют запрещенные конвенциями методы физического воздействия и пытки.
Игнатов выразил уверенность, что любая попытка бегства будет немедленно пресечена силовиками с целью ликвидации пленника. По мнению криминалиста, Шарапов прекрасно осознает все риски и вряд ли станет планировать нападение на охрану.
По данным средств массовой информации, Шарапов отправился на фронт в феврале 2025 года и участвовал в боевых действиях на территории ЛНР и ДНР, где и попал в плен.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что вернувшиеся из плена куряне рассказали о пытках ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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