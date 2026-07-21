Стоматолог перечислил летние привычки разрушающие зубную эмаль

Употребление сладких напитков частые перекусы и резкие перепады температур пищи могут привести к повреждению эмали кариесу и воспалению десен. Об этом рассказал стоматолог терапевт и пародонтолог Павел Лысенков, сообщает РЕН ТВ.

По словам специалиста опасность представляют не столько сами продукты сколько частота их употребления. Постоянное питье сладких лимонадов и соков насыщает полость рта сахаром и органическими кислотами, что размягчает эмаль и способствует размножению бактерий.

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Также вредно сочетать горячее и холодное например кофе с мороженым поскольку такие перепады вызывают микротрещины и повышают чувствительность.

Во время отпуска часто нарушается режим гигиены и многие начинают пропускать вечернюю чистку зубов. Даже пара недель подобной передышки провоцирует активное накопление зубного налета, что многократно увеличивает риск развития воспалительных процессов и кариеса.

Между тем врач стоматолог-ортопед Михаил Агами в беседе с НСН объяснил, чем опасны для пациентов скидки в стоматологии.

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ФОТО: ТАСС / Александр Река
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