Россия с 1 апреля запретит экспорт бензина

Правительство России намерено ввести запрет на экспорт бензина для производителей с 1 апреля для стабилизации цен и обеспечения внутреннего рынка. Об этом говорится в сообщении по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака.

Новак поручил Минэнерго подготовить соответствующий проект постановления. Мера направлена на приоритетное снабжение внутреннего рынка топливом.

В настоящее время ограничения действуют только для непроизводителей, тогда как для крупных нефтяных компаний запрет был снят в январе. Новое решение фактически распространяет ограничения на всех участников рынка.

По словам вице-премьера, нефтяные компании подтвердили наличие достаточных запасов бензина и дизельного топлива, а также высокую загрузку нефтеперерабатывающих заводов, что позволяет покрывать внутренний спрос, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
