Россия с 1 апреля запретит экспорт бензина
Правительство России намерено ввести запрет на экспорт бензина для производителей с 1 апреля для стабилизации цен и обеспечения внутреннего рынка. Об этом говорится в сообщении по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака.
Новак поручил Минэнерго подготовить соответствующий проект постановления. Мера направлена на приоритетное снабжение внутреннего рынка топливом.
В настоящее время ограничения действуют только для непроизводителей, тогда как для крупных нефтяных компаний запрет был снят в январе. Новое решение фактически распространяет ограничения на всех участников рынка.
По словам вице-премьера, нефтяные компании подтвердили наличие достаточных запасов бензина и дизельного топлива, а также высокую загрузку нефтеперерабатывающих заводов, что позволяет покрывать внутренний спрос, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Депутат назвала категории россиян с пенсией выше 100 тысяч рублей
- «Дронная шизофрения»: В Совете Федерации пригрозили Прибалтике за содействие ВСУ
- Лидер «АукцЫона» рассказал о задержаниях рок-музыкантов в СССР
- Врач назвал обязательные обследования при ХОБЛ
- Книжные магазины усомнились, что им поможет льготная аренда
- Культовый рок-музыкант заявил о «пропитом» поколении русского рока
- В Госдуме заявили о снижении числа закрытий малого бизнеса
- В Совфеде заявили об отсутствии у США шансов на «Северные потоки»
- Экс-участника A’Studio задержали в Москве за пьяное вождение
- В Союзлегпроме предупредили о закрытии магазинов более 10 модных брендов