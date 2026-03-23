Цены на нефть из-за конфликта вокруг Ирана продолжат расти, но после открытия Ормузского пролива они снизятся до уровня в 80-90 долларов за баррель, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Конфликт вокруг Ирана взвинтил цены на российскую нефть более чем на 70%. Если такая ситуация сохранится до конца года, это может принести бюджету дополнительно до 3,5 трлн рублей доходов, пишут «Известия». Как считают эксперты, такая сумма в значительной степени способна покрыть его дефицит. Кроме того, дорогое сырье укрепит рубль. Юшков рассказал, как долго это продлится.