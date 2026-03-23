Проедают запасы: Аналитик Юшков рассказал, когда подешевеет нефть
Иран наносит удары по нефтяной инфраструктуре стран-соседей, так как высокие цены на топливо могут вывести США из борьбы, заявил НСН Игорь Юшков.
Цены на нефть из-за конфликта вокруг Ирана продолжат расти, но после открытия Ормузского пролива они снизятся до уровня в 80-90 долларов за баррель, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Конфликт вокруг Ирана взвинтил цены на российскую нефть более чем на 70%. Если такая ситуация сохранится до конца года, это может принести бюджету дополнительно до 3,5 трлн рублей доходов, пишут «Известия». Как считают эксперты, такая сумма в значительной степени способна покрыть его дефицит. Кроме того, дорогое сырье укрепит рубль. Юшков рассказал, как долго это продлится.
«Все будет зависеть от того, будет ли открыт Ормузский пролив. Это главный фактор, который повышает цены на нефть. Там проходило примерно 25-26% мировой морской торговли нефтью, от мирового потребления это около 20%. Конечно, сейчас мир проедает запасы стратегических резервов, но они конечны. Цены останутся высокими на протяжении долгого времени, возможно, не 100 долларов за баррель, но выше чем обычно. Очевидно, что потом придется покупать нефть, чтобы закачивать ее в стратегические резервы. Если откроют Ормузский пролив, цены снизятся довольно сильно из-за психологической реакции рынка. Но они вряд ли вернутся к показателям января-февраля в район 60-65 долларов за баррель. Речь идет о 80-90 за баррель. Это, вероятно, случится уже в этом году», - рассказал он.
При этом он подчеркнул, что открытие Ормузского пролива – не единственный фактор, так как страдает инфраструктура стран-производителей.
«Второй фактор, который тоже повышает цены, это вопрос, сколько вообще сможет регион производить нефти после открытия Ормузского пролива. Мы видим удары по энергетической инфраструктуре, Иран активно наносит удары по нефтяным объектам стран-соседей. Единственный шанс вывести из борьбы США – это повысить цены настолько, чтобы внутри США политические элиты заставили президента США Дональда Трампа прекратить участие в этой военной операции. Цены на топливо внутри США тоже растут. Поэтому Иран и дальше будет бить по таким объектам, цена будет расти», - отметил собеседник НСН.
Официальный представитель центрального штаба военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари предупредил, что в случае ударов США по иранским электростанциям Тегеран полностью закроет Ормузский пролив до полного восстановления повреждённых объектов. Об этом сообщает агентство Tasnim.
