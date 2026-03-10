«Успокоил биржу»: Почему Трамп не отменит нефтяные санкции против России
Заявления президента США о возможном снятии санкций с России — это лишь способ обмануть трейдеров, заявил НСН Игорь Юшков.
Президент США Дональд Трамп пытается убедить игроков на нефтяной бирже в том, что у него есть план действий, но, на самом деле, ему хочется добиться снижения цен на топливо любой ценой, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.
Котировки за баррель нефти марки Brent снизились со $119 до $89 всего за сутки – после обещания Трампа снять часть нефтяных санкций. Администрация США запаниковала из-за роста цен в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, поэтому Трамп решился на громкие заявления, утверждает CNN. Юшков не поверил в серьезность намерений американского президента.
«Его заявления — это попытка снять панику на бирже, которая после открытия торгов довела цену на нефть с $90 до $120 в понедельник. В США цены на топливо зависят от биржевых котировок нефти: в стране уже на 18% выросли цены на бензин и дизель, а скоро выборы в Конгресс. На таком фоне Трамп готов сделать все, что угодно, чтобы сбить цены. Он обещает и защиту судов, которые идут через Ормузский пролив и дополнительное предложение: делиться друг с другом нефтью через G7 и Международное энергетическое агентство. Он пытается всех убедить, что у него есть план, чтобы трейдеры поверили в рост предложения и начали продавать свои контракты, что снижает цены. На самом деле, никакой отмены санкций от Трампа ждать не стоит — это не поможет увеличить объемы поставок на международном рынке», — считает он.
Юшков также добавил, что предложение Ирана пропускать нефтяные танкеры за деньги также не имеет смысла.
«На основе чего Иран хочет взимать плату с судов? Это нереализуемо. Если мир согласится на такое обсуждение, то это будет предлогом для начала хоть какого-то диалога. Если можно говорить об этом, то там и ядерную программу обсудят и снятие санкций. Тегеран спокойно бы открыл пролив в обмен на снятие ограничений. Ирану бессмысленно кому-то открывать проход, кому-то закрывать — главное это снизить предложение на рынке. США страдают не от отсутствия поставок куда-то, а поскольку в мире стало меньше нефти, и цена растет. В этом стратегия Ирана — нет смысла открывать проход кому-то», — отметил он.
Ранее Юшков объяснил НСН, при каких условиях цена на нефть дойдет до $150 за баррель.
