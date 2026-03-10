Президент США Дональд Трамп пытается убедить игроков на нефтяной бирже в том, что у него есть план действий, но, на самом деле, ему хочется добиться снижения цен на топливо любой ценой, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.



Котировки за баррель нефти марки Brent снизились со $119 до $89 всего за сутки – после обещания Трампа снять часть нефтяных санкций. Администрация США запаниковала из-за роста цен в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, поэтому Трамп решился на громкие заявления, утверждает CNN. Юшков не поверил в серьезность намерений американского президента.