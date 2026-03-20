Нефть по $180: США уточнили санкции для российского сырья
Несмотря на временные послабления по операциям с российскими нефтепродуктами и нефтью, обольщаться не стоит — снятия санкций с российских компаний за этим не последует, отмечают аналитики.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США опубликовало лицензию № 134A, временно разрешающую операции с российскими нефтепродуктами и нефтью. Документ представляет собой обновленную версию лицензии №134 от 12 марта.
До 11 апреля разрешаются все транзакции, в том числе покупка, продажа и транспортировка нефти, при условии, если нефть погрузили на любые суда, в том числе заблокированные, не позднее, чем 12 марта 2026 года. Разрешение распространяется в том числе на нефть и нефтепродукты, произведенные компаниями, находящимися в санкционных списках США.
При этом в документе имеется ряд ограничений — так, запрещаются операции с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами.
Власти США временно вывели из-под санкций российскую нефть, транспортируемую танкерами, из-за ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют документы Минфина США.
НЕФТЬ ПОДСКОЧИТ ДО $180?
Подобному шагу со стороны США предшествовал телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который состоялся еще 9 марта по инициативе американской стороны. Он прошел на фоне критического повышения цен на нефть из-за военной операции США и Израиля в Иране.
После примерно часовой беседы в западной прессе началось обсуждение возможности снятия части антироссийских санкций для стабилизации цен на нефть. Сам Трамп в ходе брифинга назвал «очень хорошим» разговор с Путиным, в ходе которого обсуждались Украина и ситуация вокруг Ирана.
И беспокоиться Трампу, безусловно, было из-за чего — если перебои в поставках нефти не удастся устранить до конца апреля, черному золоту вполне под силу подняться в цене до $180 за баррель и даже выше. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из Саудовском Аравии. Более того, полагают аналитики энергетической консалтинговой фирмы Wood Mackenzie, и цена в $200 за баррель вполне достижима для нефти в 2026 году.
Резкий рост мировых цен на нефть произошел на фоне операции США и Израиля против Ирана и перекрытия Ираном транзита танкеров через Ормузский пролив. Несколько дней назад была зафиксирована цена $120 за баррель. По данным портала Investing.com, сейчас стоимость барреля нефти марки Brent составляет $107,51.
НЕФТЬ УПЛЫВАЕТ В ИНДИЮ
Вместе с тем выданные Вашингтоном разрешения на сделки с российской нефтью и перебои с ближневосточными поставками позволили России нарастить поставки нефти в Индию в марте на 27%, отмечает «Коммерсантъ». Обновляют максимумы премии на Urals к Brent, однако нефть из ОАЭ стоит еще дороже. По мнению аналитиков, нефтеперерабатывающие заводы Индии будут по-прежнему отдавать предпочтение российской нефти, по крайней мере, до завершения ближневосточного конфликта.
Как отметило Международное энергетическое агентство, в начале марта у индийских берегов находились танкеры с примерно 30 млн баррелей российской нефти.
Указывают эксперты и на резкий рост цен на нефть марки Urals на индийском рынке. Так, отмечает американское агентство Platts, цена на Urals превысила на $5 за баррель стоимость эталона Dated Brent на базисе DAP Индия. Это стало новым историческим рекордом.
По данным платформы Kpler, индийские НПЗ по-прежнему предпочитают российскую нефть, которая пока что на $18 за баррель дешевле альтернативного топлива из ОАЭ и более чем на $30 за баррель ниже в цене, чем сорта из Атлантического бассейна. Впрочем, также Индия в значительных объемах закупает нефть из США и Западной Африки.
НЕФТИ БОЛЬШЕ НЕ СТАНЕТ, САНКЦИИ НЕ УЙДУТ
Однако, как заявил в интервью НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, снятие США части санкций с России не прибавит объемов нефти на рынке, однако станет тестом для возможного выведения российских компаний из «черного списка».
«Это уберет минимальную напряженность, но рынок на это практически никак не отреагировал, а он — главный индикатор, насколько это все результативно... Дополнительных объемов это не прибавит, потому что нефть, которая вышла в танкерах до 12 марта, уже идет куда-то. Вряд ли они просто вышли в море переждать какое-то время. Для того, чтобы что-то повлияло, нужно снимать санкции с российских компаний, выводить все танкеры в какой-то более-менее долгосрочной перспективе из черного списка. Сейчас разрешили то, что и так очевидно найдет покупателя, но это как мертвому припарка. Главный индикатор сейчас — это цена нефти. Если рынок продолжает негативно реагировать на происходящее и задирать цены выше 100 долларов, а он двигается именно в эту сторону, то нужно предпринимать новые действия. Скорее всего, каждый раз они будут генерировать какие-то новые решения. Снятие санкций против российских компаний — это то, что действительно может повлиять на стоимость нефти. Поэтому сейчас такие решения будут приниматься каждый день и тестироваться. Если рынок не отреагировал, значит надо следующее решение принимать и так далее», — сказал Пикин.
Впрочем, обольщаться «добротой» США не стоит, уверен эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В интервью НСН он заявил, что президент США Дональд Трамп пытается лишь успокоить трейдеров и любой ценой добиться снижения стоимости нефти.
«Его заявления — это попытка снять панику на бирже, которая после открытия торгов довела цену на нефть с $90 до $120 в понедельник. В США цены на топливо зависят от биржевых котировок нефти: в стране уже на 18% выросли цены на бензин и дизель, а скоро выборы в Конгресс. На таком фоне Трамп готов сделать все, что угодно, чтобы сбить цены. Он обещает и защиту судов, которые идут через Ормузский пролив и дополнительное предложение: делиться друг с другом нефтью через G7 и Международное энергетическое агентство. Он пытается всех убедить, что у него есть план, чтобы трейдеры поверили в рост предложения и начали продавать свои контракты, что снижает цены. На самом деле, никакой отмены санкций от Трампа ждать не стоит — это не поможет увеличить объемы поставок на международном рынке», — сказал Юшков.
