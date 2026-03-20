«Это уберет минимальную напряженность, но рынок на это практически никак не отреагировал, а он — главный индикатор, насколько это все результативно... Дополнительных объемов это не прибавит, потому что нефть, которая вышла в танкерах до 12 марта, уже идет куда-то. Вряд ли они просто вышли в море переждать какое-то время. Для того, чтобы что-то повлияло, нужно снимать санкции с российских компаний, выводить все танкеры в какой-то более-менее долгосрочной перспективе из черного списка. Сейчас разрешили то, что и так очевидно найдет покупателя, но это как мертвому припарка. Главный индикатор сейчас — это цена нефти. Если рынок продолжает негативно реагировать на происходящее и задирать цены выше 100 долларов, а он двигается именно в эту сторону, то нужно предпринимать новые действия. Скорее всего, каждый раз они будут генерировать какие-то новые решения. Снятие санкций против российских компаний — это то, что действительно может повлиять на стоимость нефти. Поэтому сейчас такие решения будут приниматься каждый день и тестироваться. Если рынок не отреагировал, значит надо следующее решение принимать и так далее», — сказал Пикин.

Впрочем, обольщаться «добротой» США не стоит, уверен эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В интервью НСН он заявил, что президент США Дональд Трамп пытается лишь успокоить трейдеров и любой ценой добиться снижения стоимости нефти.

«Его заявления — это попытка снять панику на бирже, которая после открытия торгов довела цену на нефть с $90 до $120 в понедельник. В США цены на топливо зависят от биржевых котировок нефти: в стране уже на 18% выросли цены на бензин и дизель, а скоро выборы в Конгресс. На таком фоне Трамп готов сделать все, что угодно, чтобы сбить цены. Он обещает и защиту судов, которые идут через Ормузский пролив и дополнительное предложение: делиться друг с другом нефтью через G7 и Международное энергетическое агентство. Он пытается всех убедить, что у него есть план, чтобы трейдеры поверили в рост предложения и начали продавать свои контракты, что снижает цены. На самом деле, никакой отмены санкций от Трампа ждать не стоит — это не поможет увеличить объемы поставок на международном рынке», — сказал Юшков.

