В России расширят критерии блокировки переводов по картам
Дополнение вступит в силу с 1 марта 2027 года.
Банки в России расширят критерии для блокировки переводов по картам. Так, если на устройстве будет обнаружено вредоносное программное обеспечение, то платежи проходить не будут. С января этого года в стране действуют 12 признаков осуществления переводов денег без добровольного согласия клиента или под влиянием мошенников.
НОВЫЕ КРИТЕРИИ
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что, согласно закону, который вступает в силу с 1 марта следующего года, в РФ расширяется перечень признаков подозрительных операций, на которые должны реагировать операторы по переводу денежных средств. Речь идет о банках и телекоммуникационных компаниях.
«Если на устройстве обнаружат наличие вредоносного программного кода, операторы по переводу средств должны проверить сразу и остановить (транзакцию – прим. НСН)», - сказал Аксаков.
Отмечается, что после этого банки будут запрашивать подтверждение у клиента на проведение операции. При этом Аксаков добавил, что для выявления «вредоносов» на устройствах банки должны будут получить на это согласие. Перезаключить договоры с действующими клиентами необходимо будет до 1 сентября 2027 года.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко раскрыл основные причины блокировки банковских карт россиян. По его словам, к этому могут привести частые переводы и мгновенное расходование только что поступивших средств.
Эксперт добавил, что тревожный сигнал для банка подают более 30 переводов за сутки или подозрительно высокая скорость отправки денег. Отмечается, что дополнительными факторами риска становятся отсутствие регулярных платежей за услуги ЖКХ и связь, а также слишком низкий средний остаток на счете.
«Еще возможные причины блокировки: перевод денег другому человеку или на свой счет в другом банке сразу после крупного пополнения, снятие наличных, полученных в виде субсидии, получение крупных сумм от третьих лиц», - приводит слова Щербаченко NEWS.ru.
ПРИЧИНЫ БЛОКИРОВКИ
С января 2026 года в России действуют 12 признаков осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента или под влиянием мошенников. В том числе к ним относится перевод через Систему быстрых платежей (СБП) сумм от 200 тысяч рублей с собственного счета в одном банке на счет другого банка с дальнейшим перечислением этих денег третьему лицу в течение суток. Таким признаком также считают попытку внесения наличных на счет гражданина с применением цифровой карты через банкомат.
В список причин также вошли смена номера телефона для входа в онлайн-банк, получение банком информации от операторов связи о том, что у клиента изменились характеристики телефона, например, используется нетипичный интернет-провайдер, пишет РИА Новости.
До 1 января 2026 года действовали еще шесть признаков подозрительных операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения переводов. В частности, речь идет о совершении перевода денежных средств лицу, включенному в базу данных Банка России «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента».
Также, если была информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств, поступившая по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами на площадке ФинЦЕРТ Банка России, передает РБК.
Согласно данным ЦБ, объем предотвращенных операций без добровольного согласия клиента в третьем квартале 2025 года составил 3,51 трлн рублей, что на 786 млрд рублей меньше, чем среднее значение за предшествующие четыре квартала.
До этого директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский в беседе с НСН объяснил, в каком случае банки будут блокировать перевод.
«У банка есть срез типичного поведения клиента, и любое отклонение от паттерна может быть истолковано как нестандартное и вызвать подозрение у банка. У каждой кредитной организации могут быть свои правила, на какой процент или сумму необходимо отклонение, чтобы это вызвало подозрение и блокировку. Отклонением может считаться, например, перечисленная вами новая сумма, новое место, новый респондент, новое время совершения операции. Сколько времени потребуется для разблокировки, зависит и от банка, и от ситуации. Есть относительно легкие кейсы, где отклонение небольшое и человек быстро может подтвердить, что он все делает правильно и самостоятельно. Тяжелые ситуации потребуют больше времени для разрешения и более четкого подтверждения проводимой операции. Это связано с тем, что люди в состоянии аффекта, находясь под действием мошенников, могут несколько дней совершать действия, которые для них вредны. В этом плане банки делают очень хорошую работу: регулярно отслеживают новые операции мошенников и ведут базу контактов, откуда могут звонить мошенники», - рассказал он.
Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что поле «Назначение платежа» в банковских переводах — не место для шуток, к тому же в последнее время участились случаи мошенничества, и, по его мнению, подобных «шутников» надо жестко наказывать.
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