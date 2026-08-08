В России расширят критерии блокировки переводов по картам

Отмечается, что после этого банки будут запрашивать подтверждение у клиента на проведение операции. При этом Аксаков добавил, что для выявления «вредоносов» на устройствах банки должны будут получить на это согласие. Перезаключить договоры с действующими клиентами необходимо будет до 1 сентября 2027 года.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко раскрыл основные причины блокировки банковских карт россиян. По его словам, к этому могут привести частые переводы и мгновенное расходование только что поступивших средств.

Эксперт добавил, что тревожный сигнал для банка подают более 30 переводов за сутки или подозрительно высокая скорость отправки денег. Отмечается, что дополнительными факторами риска становятся отсутствие регулярных платежей за услуги ЖКХ и связь, а также слишком низкий средний остаток на счете.