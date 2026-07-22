«Возврат со счетов мошенников – это, конечно, хорошо, но мошенники не так долго хранят деньги у себя на счетах, выводят их моментально, используя крипту, дропперские карты и так далее. Другой вопрос, что надо доказать, что это счет мошенника. До момента возврата средств вам надо получить решение суда, что это мошенник, тогда деньги можно вернуть обратно. Вне суда нельзя будет кого-то признать мошенником. Пока не доказали, не имеете права списать, а пока будете доказывать, деньги уведут», - объяснил он.

По его словам, эта мера может стать полем для развития нового вида мошенничества.

«Сейчас бывают случаи, когда блокируют счета предпринимателей по ошибке, так как система банка увидела признаки мошенничества. Если будет какое-то списание, а предпринимателю придется разбираться с этим, это станет полем для нового вида мошенничества. Это может оставить добропорядочных граждан без денег. Как это будет технически работать? Вопрос остается открытым. Одного заявления от человека не будет достаточно», - добавил собеседник НСН.

Чтобы не стать соучастником в дропперстве, то есть использовании подставных лиц для обналичивания денег, необходимо давать в долг только под расписку, лучше принимать деньги в наличной форме, заявил НСН гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев.

