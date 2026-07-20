Рост вкладов по депозитам нужен банкам, у которых есть спрос на кредиты, объяснил в интервью НСН директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.

По данным «Коммерсанта», у российских банков обострилась конкуренция за вкладчиков на фоне рекордного оттока средств физлиц со срочных депозитов. На этом фоне произошло повышение крупнейшими банками ставок по коротким вкладам. Иванинский объяснил, зачем это банкам.