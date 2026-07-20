«Дорогие вкладчики»: Рост ставок банков по коротким вкладам связали с кредитами
Большого избытка капитала в банковской системе России нет, а деньги вкладчиков позволяют увеличить число кредитов, сказал в эфире НСН Илья Иванинский.
Рост вкладов по депозитам нужен банкам, у которых есть спрос на кредиты, объяснил в интервью НСН директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.
По данным «Коммерсанта», у российских банков обострилась конкуренция за вкладчиков на фоне рекордного оттока средств физлиц со срочных депозитов. На этом фоне произошло повышение крупнейшими банками ставок по коротким вкладам. Иванинский объяснил, зачем это банкам.
«Прежде всего, потребность в средствах вкладчиков определяется достаточностью капитала, объемом имеющихся у банков остатков, а также спросом на кредиты. Расширять кредитный портфель банк может только при наличии достаточного капитала. Чтобы выдавать больше кредитов, банку требуется привлекать средства вкладчиков. Если это нужно сделать срочно, банки используют депозиты. Поэтому, если банки повышают ставки по депозитам, значит у них есть спрос на кредиты. Привлекать средства вкладчиков дорого будут либо те, у кого сейчас есть необходимость поддержания ликвидности, либо кто имеет большие планы по расширению портфеля при наличии доступного капитала. При этом большого избытка капитала в банковской системе РФ сейчас нет», - отметил эксперт.
Он также объяснил, как не прогореть со вкладами в малоизвестных банках.
«Депозиты в России застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Если человек не превышает сумму, которая застрахована АСВ, он фактически ничем не рискует. При этом, конечно, выбирая банк, нужно понимать риски. Если человек размещает средства в банке, про который он ничего не знает, и эта сумма превышает страховую сумму АСВ, то это повышенный риск, что что-то может пойти не так», - заключил собеседник НСН.
Финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что рост ставок крупнейших банков по трехмесячным вкладам связан с их популярностью среди россиян во времена неопределенности.
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