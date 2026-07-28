Депутат Свищев рассказал, как правильно получать денежные переводы от родственников

Налоги за денежные переводы от близких не взимаются в России, при этом необходимо соблюдать ряд правил, чтобы избежать проблем с Федеральной налоговой службой. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил парламентарий, по закону переводы средств между физическими лицами, не связанные с предпринимательской деятельностью, не облагаются налогом.

«Если мама перевела вам на день рождения, брат вернул долг, сестра скинулась на поездку, все это не доход, а безвозмездная помощь. И налог с нее платить не нужно», — указал Свищев.