Депутат Свищев рассказал, как правильно получать денежные переводы от родственников
Налоги за денежные переводы от близких не взимаются в России, при этом необходимо соблюдать ряд правил, чтобы избежать проблем с Федеральной налоговой службой. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил парламентарий, по закону переводы средств между физическими лицами, не связанные с предпринимательской деятельностью, не облагаются налогом.
«Если мама перевела вам на день рождения, брат вернул долг, сестра скинулась на поездку, все это не доход, а безвозмездная помощь. И налог с нее платить не нужно», — указал Свищев.
Депутат подчеркнул, что перевод не должен быть платой за товары, работы либо услуги. Если человек переводит средства репетитору, арендодателю или продавцу, то это доход для получателя, с которого следует платить налог. Вместе с тем исключением являются случаи, когда переводы становятся фактически оплатой. Гражданину придется заплатить налог, если он регулярно без объяснения получает крупные суммы от разных людей, переводит деньги в счет оплаты аренды или товаров и услуг, работает неофициально и получает зарплату переводами на карту, систематически получает деньги от не имеющих официальных доходов лиц. ФНС может запросить пояснения и подтвердить происхождение средств.
Свищев посоветовал при переводе указывать назначение платежа, хранить подтверждения, если человек взял в долг крупную сумму и отдает ее частями, можно оформить расписку. При этом при получении подарка от дальнего родственника лучше иметь договор дарения или переписку, где указаны сумма и цель. В случае с необычно крупным переводом можно заранее уведомить банк или налоговую об этом через пояснение в личном кабинете.
Депутат поделился, что ФНС «не охотится за каждым переводом бабушки внуку», специалисты обращают внимание на системные, крупные, необъяснимые поступления. По словам Свищева, при получении запроса из налоговой гражданину следует проверить, что именно от него требуется, в личном кабинете налогоплательщика. Физлицу необходимо подготовить пояснение, чтобы подтвердить степень родства с человеком, который перевел средства, приложить расписки или скриншоты переписки с друзьями, отправившими деньги. Пояснения необходимо отправить через личный кабинет или лично в налоговую инспекцию, в большинстве случаев этого будет достаточно для проверки.
Ранее ФНС опровергла информацию о блокировке банковских счетов россиян за несвоевременно поданную декларацию 3-НДФЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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