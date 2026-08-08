Долина может возглавить отделение вокала в первом джазовом вузе России
Певица, народная артистка России Лариса Долина может возглавить вокальное отделение в первом российском джазовом вузе. Об этом рассказал РИА Новости народный артист РФ, худрук Московского джазового оркестра Игорь Бутман.
Ранее музыкант заявил, что в Москве или Санкт-Петербурге может появиться первый в России джазовый вуз.
Как отметил Бутман, Долина - «очень мощный педагог».
«Если нам удастся открыть джазовую академию, то мы со стопроцентной вероятностью предложим возглавить вокальное отделение именно Ларисе Александровне: у нее невероятный опыт, понимание и требовательность», - поделился артист.
Также джазмен допустил, что открытую в 2022 году Музыкальную академию Долиной включат в состав будущего вуза, если этого захочет сама певица.
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