Эксперт раскрыл частые причины блокировки банковских карт россиян

Частые переводы и мгновенное расходование только что поступивших средств могут привести к блокировке банковской карты. Об этом доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, финансовые организации обязаны тщательно проверять транзакции для противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Тревожный сигнал для банка подают более 30 переводов за сутки или подозрительно высокая скорость отправки денег.

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Дополнительными факторами риска становятся отсутствие регулярных платежей за услуги ЖКХ и связь, а также слишком низкий средний остаток на счете. Подозрения также вызывают снятие наличных из субсидий, поступление крупных сумм от третьих лиц и моментальный вывод средств после крупного пополнения.

Дальнейшие действия клиента зависят от конкретной причины заморозки счета. Если банк подозревает несанкционированный доступ, достаточно подтвердить операцию через службу поддержки, а при подозрении на нарушение антиотмывочного законодательства потребуется предоставить документы о легальности происхождения средств.

Эксперты ранее назвали комментарии при переводах, приводящие к блокировке счетов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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