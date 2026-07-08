Эксперт раскрыл частые причины блокировки банковских карт россиян
Частые переводы и мгновенное расходование только что поступивших средств могут привести к блокировке банковской карты. Об этом доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал в беседе с NEWS.ru.
По словам эксперта, финансовые организации обязаны тщательно проверять транзакции для противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Тревожный сигнал для банка подают более 30 переводов за сутки или подозрительно высокая скорость отправки денег.
Дополнительными факторами риска становятся отсутствие регулярных платежей за услуги ЖКХ и связь, а также слишком низкий средний остаток на счете. Подозрения также вызывают снятие наличных из субсидий, поступление крупных сумм от третьих лиц и моментальный вывод средств после крупного пополнения.
Дальнейшие действия клиента зависят от конкретной причины заморозки счета. Если банк подозревает несанкционированный доступ, достаточно подтвердить операцию через службу поддержки, а при подозрении на нарушение антиотмывочного законодательства потребуется предоставить документы о легальности происхождения средств.
Эксперты ранее назвали комментарии при переводах, приводящие к блокировке счетов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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