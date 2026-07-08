Эксперт раскрыл частые причины блокировки банковских карт россиян

Частые переводы и мгновенное расходование только что поступивших средств могут привести к блокировке банковской карты. Об этом доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, финансовые организации обязаны тщательно проверять транзакции для противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Тревожный сигнал для банка подают более 30 переводов за сутки или подозрительно высокая скорость отправки денег.