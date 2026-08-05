ЦБ РФ сообщил о рекордных хищениях денег у россиян через СБП
Количество хищений средств россиян через Систему быстрых платежей (СБП) во втором квартале 2026 года достигло рекордного уровня за всю историю наблюдений - 129 тыс. случаев, сообщает «Коммерсант».
Согласно данным ЦБ РФ, это почти втрое больше, чем годом ранее. Общая сумма похищенных средств выросла до 2,74 млрд рублей, а вернуть удалось лишь 2,1% денег. По сравнению с первым кварталом ущерб вырос на 4%, а в годовом выражении — на 25%.
При этом объём хищений с использованием банковских карт уменьшился. По данным регулятора, во втором квартале мошенники похитили с карточных счетов 1,3 млрд рублей — на 17% меньше, чем годом ранее. Потери по операциям с обычными банковскими счетами также сократились — на 7%, до 2,17 млрд рублей.
Ранее стало известно, что мошенники, намеревающиеся обмануть работающих удаленно граждан, могут выдать себя за руководителя компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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