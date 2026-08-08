Под Тюменью самосвал снес надземный пешеходный переход

Самосвал Volvo снес надземный пешеходный переход на трассе Екатеринбург-Тюмень, конструкция рухнула и перекрыла проезжую часть. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Инцидент произошел на 297-м километре федеральной дороги. Надземный переход упал на дорогу, задев автомобиль «Газель», и перекрыл все полосы движения.

«Для легковых автомобилей организовано движение по обочине. Для грузовиков проезд закрыт, их перенаправляют на автодорогу Курган-Тюмень», - подчеркнули в ГАИ.

Отмечается, что кузов самосвала открылся самопроизвольно во время движения. Никто не пострадал. Проводятся восстановительные работы.

Ранее в Кемеровской области карьерный самосвал перевернулся на складе дробильной фабрики на горнорудном предприятии, в результате ЧП погиб один человек.

