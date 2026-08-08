Минобороны: За утро над Россией сбили 83 украинских дрона
8 августа 202609:46
Юлия Савченко
Силы ПВО нейтрализовали более 80 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией России, передает Минобороны.
«В течение утра 8 августа... перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата», - заявили в ведомстве.
Военные сбили БПЛА в Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областях, над Московским регионом, Крымом и Азовским морем.
Минувшей ночью средства ПВО ликвидировали над российскими регионами 397 дронов ВСУ.
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