Минобороны: За утро над Россией сбили 83 украинских дрона

Силы ПВО нейтрализовали более 80 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией России, передает Минобороны.

В Липецкой области в результате падения БПЛА пострадали два человека

«В течение утра 8 августа... перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата», - заявили в ведомстве.

Военные сбили БПЛА в Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областях, над Московским регионом, Крымом и Азовским морем.

Минувшей ночью средства ПВО ликвидировали над российскими регионами 397 дронов ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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