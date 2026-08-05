В России отмечается всплеск мошенничества с использованием банкоматов

Речь идет о хищениях средств без открытия счетов, когда россияне под воздействием злоумышленников вносили наличные через банкоматы на счета злоумышленников. Во втором квартале 2026 года количество таких операций без согласия клиента подскочило до 1 тыс. 764, что превышает показатель за весь 2025 год (1,07 тыс.). По сравнению с первым кварталом количество инцидентов увеличилось в 2,2 раза.

Объем похищенных таким способом средств за второй квартал 2026 года составил 252,3 млн руб., тогда как в первом было 214,4 млн.

Ранее в МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «забытой» картой в банкомате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

