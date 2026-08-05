В России отмечается всплеск мошенничества с использованием банкоматов
В России произошел всплеск мошенничества с использованием банкоматов, сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.
Речь идет о хищениях средств без открытия счетов, когда россияне под воздействием злоумышленников вносили наличные через банкоматы на счета злоумышленников. Во втором квартале 2026 года количество таких операций без согласия клиента подскочило до 1 тыс. 764, что превышает показатель за весь 2025 год (1,07 тыс.). По сравнению с первым кварталом количество инцидентов увеличилось в 2,2 раза.
Объем похищенных таким способом средств за второй квартал 2026 года составил 252,3 млн руб., тогда как в первом было 214,4 млн.
Ранее в МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «забытой» картой в банкомате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Потери агросектора Украины могут составить до $3 млрд
- В ООН после атаку на Геленджик призвали защитить мирных жителей
- В России отмечается всплеск мошенничества с использованием банкоматов
- Иран допускает возможность участие Европы в разминировании Ормузского пролива
- Собянин: В Москве угоны машин стали «экзотическим» преступлением
- СМИ: США наращивают свои разведывательные ресурсы на Кубе
- Дуров разъяснил кратковременное удаление Telegram из App Store
- Под суд пойдут члены банды, обманывавшие мужчин на подставных свиданиях
- Куба после блэкаута обвинила США в «геноцидных» санкциях
- ЦБ РФ сообщил о рекордных хищениях денег у россиян через СБП