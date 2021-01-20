РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе
Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе.
В РФПИ ожидают, что процесс экспертизы препарата начнется в феврале после чего Европейское агентство лекарственных средств примет решение относительно предоставления «Спутнику V» регистрации, передает РЕН ТВ.
В РФПИ напомнили, что на данный момент российская вакцина уже зарегистрирована в Белоруссии, Сербии, Боливии, Палестине, Алжире, Аргентине, Парагвае, Венесуэле и Туркменистане.
Между тем, Роспотребнадзор обнародует результаты эффективности второй российской вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» в феврале.
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