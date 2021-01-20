РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе

В РФПИ напомнили, что на данный момент российская вакцина уже зарегистрирована в Белоруссии, Сербии, Боливии, Палестине, Алжире, Аргентине, Парагвае, Венесуэле и Туркменистане.

Между тем, Роспотребнадзор обнародует результаты эффективности второй российской вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» в феврале.

