Уйти, чтобы, вернуться? Россия отвечает на бегство иностранных компаний
Иностранные компании хотят вести бизнес в России, но боятся западное руководство. Москва ищет новых партнеров.
По мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, западные компании, которые приостановили работу в нашей стране, вернутся. Об этом он заявил в интервью RT.
«Конечно, вернутся. Вопрос в том, когда и с какими потерями», — сказал зампред Совбеза РФ.
Чтобы защитить права и доходы российских сотрудников иностранных компаний в Минэкономразвития разработало законопроект о введении внешнего управления в компаниях, в которых более 25% принадлежит иностранцам. Если владельцы за границей откажутся возобновить деятельность или продать долю, после введения временной администрации через три месяца компанию продадут с молотка и создадут новую на ее основе.
Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с НСН высказал мнение, что речь идет не о реальной национализации, а о «заградительном законе».
«Это скорее заградительный закон, не позволяющий иностранным компаниям сейчас уходить, а также давить на экономику России. Потому что они не уходят на самом деле, а пытаются заморозиться, усилив таким образом санкции, а потом вернуться. Я не думаю, что цель закона – реальная национализация. Скорее всего, его хотят принять для того, чтобы выстроить заградительный препон, не позволяющий компаниям замораживаться и размораживаться через какое-то время. Западный бизнес крайне негативно воспримет национализацию в России, но его одновременный уход с нашего рынка наносит огромный ущерб экономике РФ», - подчеркнул Миронов.
Ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек создание «восточного базара» в России, если иностранный бизнес будет национализирован.
«Зачем иностранной компании вести хоть какой-то бизнес в России, если она понимает, что у нее все отнимут? Кто будет работать с гопниками? Превратимся в обычный восточный базар, где будут семечки, орешки и все остальное. А одна банка Сoca-Сola будет стоить $10, потому что будет завозиться как иностранный товар, просто чтобы попробовать», - подчеркнул он.
От возможной «национализации» западных компаний в России пострадает репутация самих иностранных корпораций, которые уходят из нашей страны и бросают здесь своих потребителей и работников. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
«Последствием этого решения станет то, что перераспределение прибыли, которой все эти транснациональные компании генерировали в России и отправляли на Запад, будет оставаться внутри России», - сказал Павлов.
На фоне ухода крупных компаний из России из-за ситуации на Украине западный ретейл смогут заменить азиатские бизнесмены, которые хотят заработать денег. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточкой НСН» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Все преодолеем. Все пройдет, и это тоже. Законы не мешают иностранным компаниям находиться в России. Мы, наоборот, сейчас максимально либерализуем, в том числе деятельность ретейла, и создаем максимум благоприятных условий. Свято место пусто не бывает: уйдут одни – значит, появятся другие. Возможно, это будут те азиатские компании, которые хотят заработать. Тем более сейчас установлен максимально либеральный вход на рынок», - отметил он.
Ранее заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов в беседе с РИА Новости заявил, что иностранные компании, которые приостановили деятельность в России, могут вернуться к работе в стране к лету.
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