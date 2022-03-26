Уйти, чтобы, вернуться? Россия отвечает на бегство иностранных компаний

Чтобы защитить права и доходы российских сотрудников иностранных компаний в Минэкономразвития разработало законопроект о введении внешнего управления в компаниях, в которых более 25% принадлежит иностранцам. Если владельцы за границей откажутся возобновить деятельность или продать долю, после введения временной администрации через три месяца компанию продадут с молотка и создадут новую на ее основе.

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с НСН высказал мнение, что речь идет не о реальной национализации, а о «заградительном законе».

«Это скорее заградительный закон, не позволяющий иностранным компаниям сейчас уходить, а также давить на экономику России. Потому что они не уходят на самом деле, а пытаются заморозиться, усилив таким образом санкции, а потом вернуться. Я не думаю, что цель закона – реальная национализация. Скорее всего, его хотят принять для того, чтобы выстроить заградительный препон, не позволяющий компаниям замораживаться и размораживаться через какое-то время. Западный бизнес крайне негативно воспримет национализацию в России, но его одновременный уход с нашего рынка наносит огромный ущерб экономике РФ», - подчеркнул Миронов.