Белый дом: американские компании сами решили уйти из России
Американские власти не просили компании страны покинуть Россию, это их самостоятельное решение, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Однако, по её словам, такое решение в Вашингтоне приветствовали.
Так Псаки ответила на вопрос, есть ли у администрации США позиция по поводу присутствия американских компаний в России.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные компании с начала введения санкций мечтают вернуться в Россию, но бояться, испытывая чудовищное давление на их бизнес. Но «терпение России не бесконечно», заявил политик.
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