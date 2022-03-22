Белый дом: американские компании сами решили уйти из России

Американские власти не просили компании страны покинуть Россию, это их самостоятельное решение, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Эксперт спрогнозировал сроки возвращения западных компаний в Россию

Однако, по её словам, такое решение в Вашингтоне приветствовали.

Так Псаки ответила на вопрос, есть ли у администрации США позиция по поводу присутствия американских компаний в России.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные компании с начала введения санкций мечтают вернуться в Россию, но бояться, испытывая чудовищное давление на их бизнес. Но «терпение России не бесконечно», заявил политик.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры