Белый дом: американские компании сами решили уйти из России

Однако, по её словам, такое решение в Вашингтоне приветствовали.

Так Псаки ответила на вопрос, есть ли у администрации США позиция по поводу присутствия американских компаний в России.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные компании с начала введения санкций мечтают вернуться в Россию, но бояться, испытывая чудовищное давление на их бизнес. Но «терпение России не бесконечно», заявил политик.

