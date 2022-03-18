Лавров: Против россиян ввели более пяти тысяч санкций

Против России ввели более пяти тысяч индивидуальных санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Это рекорд, сказал он в интервью телеканалу RT.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Запад продолжит вводить ограничительные меры в отношении России. По его мнению, страна к этому уже привыкла.