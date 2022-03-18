Лавров: Против россиян ввели более пяти тысяч санкций
Против России ввели более пяти тысяч индивидуальных санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Это рекорд, сказал он в интервью телеканалу RT.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Запад продолжит вводить ограничительные меры в отношении России. По его мнению, страна к этому уже привыкла.
Лавров также отметил, что не считает теперь страны Запада надежным партнером. По его словам, такая иллюзия «полностью разрушена».
Переговоры США с Китаем призваны подорвать уверенность российского руководства в китайской поддержке, однако это вряд ли возымеет успех, предположил востоковед Николай Вавилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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