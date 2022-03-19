Медведев: Коллапса в российской экономике не будет

По мнению Медведева, предыдущие санкции пошли России на пользу. В стране началось импортозамещение во всех отраслях, включая наукоемкие, в том числе наукоемких. Россия стала разрабатывать новые технологии, продукты и лекарства.

«Правительство уже приняло оперативные решения для поддержки людей и экономики: социальные выплаты, дофинансирование высокотехнологичных отраслей, сельского хозяйства, банковского сектора», — написал политик.

По мнению Медведева, у России есть много надежных партнеров, пишет Газета.ru.

«У России много надёжных партнёров не только на постсоветском пространстве, но и в Китае, Юго-Восточной Азии, странах Африки. Это огромный, перспективный рынок, при этом не раздираемый такими противоречиями, как в Европе. Плоды этого партнерства и сотрудничества более чем очевидны», — сделал вывод зампред Совбеза.

Ранее директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов рассказал, что Россия прорабатывает ответ на санкции Соединенных Штатов Америки и Европейского союза.

