«Заградительный препон»: Иностранный бизнес припугнули «национализацией»

Инициатива о национализации иностранных компаний, уходящих из России, направлена не на «присвоение» западного имущества, а на давление на бизнес. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Ранее «Общественная потребительская инициатива» составила список, в который вошли McDonald's и Apple, а также 59 других иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка из-за ситуации на Украине. В организации предложили национализировать эти корпорации. 9 марта Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила такую инициативу. Миронов считает, что эта мера будет действовать не для национализации.