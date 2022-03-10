«Заградительный препон»: Иностранный бизнес припугнули «национализацией»

Бизнес-омбудсмен Сергей Миронов считает, что иностранные компании существенно пострадают от своего ухода с российского рынка.

Инициатива о национализации иностранных компаний, уходящих из России, направлена не на «присвоение» западного имущества, а на давление на бизнес. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Ранее «Общественная потребительская инициатива» составила список, в который вошли McDonald's и Apple, а также 59 других иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка из-за ситуации на Украине. В организации предложили национализировать эти корпорации. 9 марта Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила такую инициативу. Миронов считает, что эта мера будет действовать не для национализации.

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«Это скорее заградительный закон, не позволяющий иностранным компаниям сейчас уходить, а также давить на экономику России. Потому что они не уходят на самом деле, а пытаются заморозиться, усилив таким образом санкции, а потом вернуться. Я не думаю, что цель закона – реальная национализация. Скорее всего, его хотят принять для того, чтобы выстроить заградительный препон, не позволяющий компаниям замораживаться и размораживаться через какое-то время. Западный бизнес крайне негативно воспримет национализацию в России, но его одновременный уход с нашего рынка наносит огромный ущерб экономике РФ», - подчеркнул он.

При этом бизнес-омбудсмен отметил, что иностранные компании сами пострадают от своего ухода с российского рынка.

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«Если компании будут вот таким образом национализированы, то они достаточно сильно потеряют свои позиции и часть своего имущества. Одно дело, ты временно ушел, а потом вернулся и все сохранил – ты экономически теряешь, но немного. А другое – когда ты несешь серьезные финансовые потери. Какие бы указания и рекомендации эти компании не получали в своих странах, до того момента, пока они не несут экономические потери, они будут это выполнять. Но, когда для них это будет грозить потерями, такого рвения в выполнении этого не будет», - заключил Миронов.

Ранее председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что от возможной «национализации» западных компаний в России пострадает репутация самих иностранных корпораций, которые уходят из нашей страны и бросают здесь своих потребителей и работников.

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин
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