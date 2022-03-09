Потапенко предрек создание «восточного базара» в России из-за национализации бизнеса
Бизнесмен Дмитрий Потапенко заявил, что у компаний Сoca-Сola и PepsiCo много продукции, но остановить ее распространение в России может национализация.
Весь товар в России либо импортный, либо квази-импортный, поэтому наш бизнес в глобализованном мире не сможет существовать без иностранных компаний. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ретейлер Дмитрий Потапенко.
Ранее СМИ сообщили, что компании Сoca-Сola и PepsiCo прекратят продажу напитков в России. По мнению Потапенко, организации могут остановить не только производство, но и поставки своей продукции в Россию.
«Сoca-Сola и PepsiCo не держат замороженную продукцию на складах, потому что это замороженные деньги. У всех производителей товарный запас максимум от трех до десяти дней. При этом если компания приостанавливает работу, то она может приостановить и отгрузку. Товара-то у них достаточно, ключевым вопросом является не поведение Сoca-Сola, а российских властей», - отметил он.
При этом бизнесмен добавил, что остановить работу иностранных компаний в России может национализация.
«Зачем иностранной компании вести хоть какой-то бизнес в России, если она понимает, что у нее все отнимут? Кто будет работать с гопниками? Превратимся в обычный восточный базар, где будут семечки, орешки и все остальное. А одна банка Сoca-Сola будет стоить $10, потому что будет завозиться как иностранный товар, просто чтобы попробовать», - подчеркнул он.
Ретейлер считает, что российский бизнес не сможет существовать без иностранного.
«Товар в России либо импортный, либо квази-ипортный. Мир глобализован. Не существует товаров, которые привязаны к какой-то локации или нации. Мы полностью связаны с миром. Невозможно построить суверенный «халифат». Его не бывает в природе. Даже в Иране огромное количество иностранных ингредиентов и комплектующих, только они стоят в два-три раза дороже. Весь остальной народ находится в нищете, когда менее 1% населения может позволить себе Сoca-Сola, а 99% может ее увидеть только в виде алюминиевой банки. Мы же когда-то бутылку Сoca-Сola покупали раз в месяц и разбавляли ее водой, чтобы растянуть удовольствие», - заключил Потапенко.
Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что запасаться лекарствами «на всю оставшуюся жизнь» из-за санкций бессмысленно.
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