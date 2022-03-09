Потапенко предрек создание «восточного базара» в России из-за национализации бизнеса

Весь товар в России либо импортный, либо квази-импортный, поэтому наш бизнес в глобализованном мире не сможет существовать без иностранных компаний. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ретейлер Дмитрий Потапенко.

Ранее СМИ сообщили, что компании Сoca-Сola и PepsiCo прекратят продажу напитков в России. По мнению Потапенко, организации могут остановить не только производство, но и поставки своей продукции в Россию.

«Сoca-Сola и PepsiCo не держат замороженную продукцию на складах, потому что это замороженные деньги. У всех производителей товарный запас максимум от трех до десяти дней. При этом если компания приостанавливает работу, то она может приостановить и отгрузку. Товара-то у них достаточно, ключевым вопросом является не поведение Сoca-Сola, а российских властей», - отметил он.