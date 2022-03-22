Захарова высмеяла заявление Псаки о невмешательстве США в «уход» компаний

В Министерстве иностранных дел России ответили на заявление США о том, что Вашингтон не обращался к американским компаниям с просьбой приостановить свою деятельность в России, сообщает телеканал «360».

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«Как и „Северный поток — 2“ — трубопровод сам решил не пропускать через себя газ», — сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Американские власти не просили компании страны покинуть Россию, это их самостоятельное решение.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииМИД РФСШАМария Захарова
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