Захарова высмеяла заявление Псаки о невмешательстве США в «уход» компаний
В Министерстве иностранных дел России ответили на заявление США о том, что Вашингтон не обращался к американским компаниям с просьбой приостановить свою деятельность в России, сообщает телеканал «360».
«Как и „Северный поток — 2“ — трубопровод сам решил не пропускать через себя газ», — сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Американские власти не просили компании страны покинуть Россию, это их самостоятельное решение.
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