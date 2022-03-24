«Дефицит и ажиотаж!»: Россиян испугали возвращением 1990-х в случае госрегулирования цен

Рыночные цены – лучший способ борьбы с ажиотажем, а эффект жесткого регулирования цен россияне уже почувствовали на сахаре, сказал НСН Иван Федяков.

Создание в России государственных торговых сетей с фиксированными ценами приведет к дефициту и «сахарному» ажиотажу в отношении всех продуктов питания, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

Ранее детский омбудсмен Ирина Волынец направила в правительство и профильные ведомства предложение о создании торговых госсетей с фиксированными ценами на товары первой необходимости.

Детский омбудсмен предложила создать государственные торговые сети с фиксированными ценами
«Да, это возможно осуществить. Мы 70 с лишним лет жили в системе с полностью государственной торговлей. Повторить это можно, при этом последствия этих действий будут ровно такие же, как 30 лет назад, когда по итогам такой деятельности у нас были жуткий дефицит, нехватка товаров, гиперинфляция и другие последствия», - сказал Федяков.

Он посоветовал авторам идей о фиксированных ценах и национализации почитать учебники истории.

«Это, конечно, полнейший популизм, граничащий с бредом. На текущий момент даже президент наш говорит о том, что не надо регулировать цены. Рыночная цена – это самый эффективный способ борьбы с ажиотажем, а самый сильный способ провоцировать ажиотаж – это пустые полки. Тем, кто предлагает сейчас все национализировать, сделать государственным или ввести тотальный контроль, я бы предложил читать учебники истории либо хотя бы экономики», - подчеркнул эксперт.

Федяков считает, что реализация предложения Волынец грозит России пустыми полками и ажиотажем.

«По сути, это предложение провоцировать ажиотажный спрос. Если это представить гипотетически, люди будут приходить в магазин и видеть пустые полки, у них будет нервный срыв и прилив сил, чтобы бежать куда-то и скупать то, что осталось. Когда вы приходите в магазин, а товар там есть, но вы его не можете купить, потому что он слишком дорог, это плохо, обидно, но это не вызывает желания бежать и где-то что-то скупать. В нормальном обществе это вызывает желание идти зарабатывать деньги», - считает гендиректор Infoline.

Он примел в пример ситуацию с сахаром и призвал не провоцировать «соляные бунты».

«Ажиотажный спрос на сахар спровоцировало государство. Весь прошлый год с динамикой цен на сахар боролись, как «не в себя», к чему это привело, вы видите. В других категориях продуктов такого не было, "соляных бунтов" у нас пока не произошло, там не было такого жесткого контроля цен. Нигде так не произошел срыв населения на скупку, как именно в той сфере, где государство в течение года регулировало рынок и добивало производителей с точки зрения "рекомендованной" цены, которая была либо на уровне, либо ниже себестоимости. Если вы этого хотите повсеместно, во всех категориях продуктов, то делайте государственные магазины и остальное, но последствия будут, как с сахаром», - предупредил собеседник «Радиоточки НСН».
Пустые полки в магазинах: Аграрный эксперт заявил, что низкие цены на сахар вредят рынку

Глава Минпромторга Денис Мантуров говорил в середине марта на совещании с участием президента РФ Владимира Путина, что правительство готово приступить к госрегулированию цен на социально значимые товары только в крайнем случае.

Ранее старший эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов говорил «Радиоточке НСН», что низкие цены на сахар вредят рынку.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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