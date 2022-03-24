«Дефицит и ажиотаж!»: Россиян испугали возвращением 1990-х в случае госрегулирования цен

Создание в России государственных торговых сетей с фиксированными ценами приведет к дефициту и «сахарному» ажиотажу в отношении всех продуктов питания, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

Ранее детский омбудсмен Ирина Волынец направила в правительство и профильные ведомства предложение о создании торговых госсетей с фиксированными ценами на товары первой необходимости.