Минсельхоз упростил порядок получения разрешения на импорт сахара
Минсельхоз РФ упростил порядок получения разрешения на импорт белого сахара. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Ведомство сократило перечень документов, необходимых для получения разрешения.
«Так, к заявлению должны прилагаться только копии учредительных документов и внешнеторгового договора. Кроме того, обратиться за разрешением могут любые компании, у которых есть контракты на поставку сахара», — подчеркнули в Минсельхозе.
Ведомство напомнило, что правительство разрешило ввоз в Россию до 300 тысяч тонн сахара и сахара-сырца без уплаты пошлины. Мера будет действовать до конца августа. Ожидается, что это позволит обеспечить внутренний рынок и удовлетворить возросший спрос на продукт.
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