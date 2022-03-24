Минсельхоз упростил порядок получения разрешения на импорт сахара

Минсельхоз РФ упростил порядок получения разрешения на импорт белого сахара. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В правительстве РФ заверили россиян, что сахара и гречки хватит на всех

Ведомство сократило перечень документов, необходимых для получения разрешения.

«Так, к заявлению должны прилагаться только копии учредительных документов и внешнеторгового договора. Кроме того, обратиться за разрешением могут любые компании, у которых есть контракты на поставку сахара», — подчеркнули в Минсельхозе.

Ведомство напомнило, что правительство разрешило ввоз в Россию до 300 тысяч тонн сахара и сахара-сырца без уплаты пошлины. Мера будет действовать до конца августа. Ожидается, что это позволит обеспечить внутренний рынок и удовлетворить возросший спрос на продукт.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмпортСахарМинсельхоз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры