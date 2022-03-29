ФАС возбудила дело против крупнейшего российского производителя сахара

ФАС в ходе внеплановых антикартельных проверок выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства.

«Анализ документов, а также другой информации, полученной в ходе проверочных мероприятий, указывает на координацию компанией "Продимекс" деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса», — подчеркнули в ведомстве.

Если «Продимекс» признают виновной, компании грозит штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

